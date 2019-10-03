Соловьев наорал на татарина и обозвал его «мразью» в радиоэфире

На телеведущего Владимира Соловьева попросили завести уголовное дело за экстремизм. С заявлением в Следственный комитет и Генпрокуратуру обратился житель Татарстана, которого Соловьев в прямом эфире назвал «мразью».

Ведущий на радиостанции оскорбил слушателя, назвавшего его в соцсетях «лакеем» и «путиноидом». Соловьем прочитал этот комментарий и стал кричать.

«Некто Хасанов из Татарстана... Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид... Ты-то чей?», - возмущался Соловьев.

На поведение ведущего обратило внимание правительство Республики. Представитель Казанского кремля Лилия Галимова назвала его поведение неэтичным, передает Lenta.ru.

Ранее музыкант Борис Гребенщиков выпустил песню о пропагандистах. Ее раскритиковал Соловьев: он обвинил исполнителя в деградации до «куплетиста».