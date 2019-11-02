На солдатских матерей напали с критикой после ЧП в Забайкалье

Комитет солдатских матерей Тюмени обвинили в бездействии после трагедии в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник расстрелял десять человек. Из них выжили только двое.

Как рассказала глава югорского комитета солдатских матерей Ирина Браун, ей уже поступило несколько жалоб на коллег.

По ее словам, региональный комитет проводит очень мало работы с призывниками. Его представители не посещают Представители комитета не посещают воинские части и не помогают матерям призывников, пмшет URA.RU.

Напомним, солдат Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам 25 октября во время смены караула.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что над молодым человеком издевались. Однако комиссия Минобороны, расследующая обстоятельства расстрела солдат, не подтвердила случаи физического насилия над Рамилем Шамсутдиновым.