Соевые продукты могут стать причиной возникновения рака

Соевые продукты небезопасны для здоровья, они несут серьезные риски и могут стать причиной возникновения рака. К такому выводу пришли французские ученые.

Большая часть сои, которая выращена в США, является генетически модифицированной. При этом в ней содержатся опасные вещества в большом количестве. Они воздействуют на организм человека и могут вмешаться в его гормональный фон, а также привести к развитию рака.

Французские ученые изучили большое количество популярных продуктов на основе сои, среди них заменители мяса, напитки и десерты и обнаружили в них опасные вещества.

Также в процессе выращивания соевые бобы обрабатывают гербецидами, которые, как считают специалисты, вызывают риск возникновения онкологии, сообщается на сайте Росконтроля.

Ранее эксперты Росконтроля проверили творог жирностью 9% семи торговых марок. В двух нашли плесень и дрожжи, а ГОСТу не соответствуют почти все образцы.

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