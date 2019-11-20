Без плесени и дрожжей: названа лучшая марка творога

Эксперты Росконтроля проверили творог жирностью 9% семи торговых марок. В двух нашли плесень и дрожжи, а ГОСТу не соответствуют почти все образцы.

Для проверки взяли творог марок «Домик в деревне», «Дмитровский молочный завод», «Балтком», «Дмитрогорский продукт», «Маруся», «Останкинское» и «Ростагроэкспорт». Из проверенных образцов два внесли в «черный список». Речь идет о твороге «Ростагроэкспорт» и «Останкинское». В нем обнаружены плесень и дрожжи, в «Останкинском» их количество превышено в несколько сотен раз.

На упаковках пяти марок указано, что продукция «сделана по ГОСТу». Вписаться в рамки стандарта у них не получилось. Надписи о ГОСТе нет у творога «Останкинское» и «Домик в деревне». У первого образца доля белка была выше 16%, предписанных ГОСТом, а вторая марка творога сделана не по ГОСТу.

По итогам проверки только одна марка была рекомендована к покупке. Творог «Домик в деревне» безопасен, не содержит консервантов, имеет умеренно выраженный кисломолочный вкус, без посторонних привкусов и запахов, говорится на сайте организации.

Ранее Росконтроль назвал пять марок качественного сгущенного молока.

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