Безопасная и по ГОСТу: названы пять марок лучшей сгущенки

Росконтроль вместе с Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль» провел исследование сгущенного молока. Для проверки взяли 13 марок продукции.

В исследовании участвовало сгущенное молоко брендов «Алексеевское», «РогачевЪ», «Главпродукт», «Коровка из Кореновки», «Глубокое», «Молочная страна», «Совок», «Густияр», «Волоконовское», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметанин», ОАО «Белгородские молочные продукты», «Лента». Образцы изучили по 50 параметрам качества и безопасности.

Самое серьезное нарушение – несоответствие наименования продукта заявленному. Этот недостаток отмечен у двух брендов - «Главпродукт» и «Глубокое». В частности, образцы не соответствовали наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле жира и показателям стандарта по вязкости. Оба образца внесены в «черный список».

Эксперты напомнили, что сгущенное молоко должно относиться к I группе чистоты по количеству механических примесей. Этому признаку не соответствуют образцы «Главпродукт», «Коровка из Кореновки» и «Глубокое», говорится на сайте организации.

Лучшим названо сгущенное молоко марок «Алексеевское», «РогачевЪ», «Молочная страна», «Совок» и «Волоконское». В продукции этих марок соблюдены требования безопасности и ГОСТа. Остальные бренды внесены в список товаров с замечаниями.

Ранее Росконтроль проверил тушенку и назвал четыре марки качественного продукта.

Читайте нас в мобильном приложении