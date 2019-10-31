Мало мяса: Росконтроль назвал только 4 марки качественной тушенки

Росконтроль провел исследование тушенки из свинины и говядины популярных марок. В большинстве образцов выявили нехватку и плохое качество мяса.

Для проверки взяли тушенку 19 марок. Эксперты проверили свинину тушеную брендов «Мясницкий ряд», «Главпродукт», «Честный продукт», «Сделано в СССР/Салют», «Ремит», «Барс», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Скопинский», а также говядину «Добротный продукт», «Спецпроект», «Сохраним традиции», «Рузком», «Русь», «Неприкосновенный запас», «Главпродукт», «Елинский», «Курганский стандарт», «Окей», «Йошкар-Олинский мясокомбинат».

Требованиям безопасности отвечают все образцы, но в некоторых было много жира и мало мяса. В ряде продукции нашли «скрытые» ингредиенты – камедь, животный белок и субпродукты. Специалисты объясняют, что их используют для удевшевления продукта.

В итоге эксперты рекомендовали свинину «Честный продукт», «Барс», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», а также говядину «Йошкар-Олинский мясокомбинат». Марки «Мясницкий ряд» и «Ремит» попали в перечень товаров с замечаниями, указано на сайте организации.

Ранее эксперты Росконтроля провели исследование крупнолистового черного чая.