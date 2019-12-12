Содержащийся в мандаринах химикат опасен для мозга

Россиян предупредили об опасности, которые могут нести мандарины.

По словам экспертов, этот фрукт может оказаться вредным для здоровья. Все дело в химикате, которым обрабатывают цитрусовые от грызунов и насекомых. Хлорпирифос, которого достаточно даже небольшого количества, может вызывать нарушения в работе мозга, и спровоцировать отставание в развитии у детей.

Специалисты советуют покупать фрукты только в проверенных местах и опасаться низкой цены, что может говорить о плохом качестве продукта, сообщает «Пятый канал».

Как сообщалось ранее, врачи считают, что в среднем в день можно съедать не более четырех штук этого фрукта. В противном случае могут развиться аллергические реакции, вздуется живот, а также обострятся хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Все это связано с тем, что в мандаринах очень много клетчатки.

Лучше всего есть мандарины на голодный желудок. Так, как они низкокалорийны и обогащены большим количеством витаминов, то особо полезны в зимнее время.

Читайте нас в мобильном приложении