Собянин заявил о завершении реновации к 2032 году

Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году.

Как сообщил мэр Сергей Собянин, основные проблемы реновации были решены еще во время планирования программы. «Сегодня количество стартовых площадок нам позволяет проектировать и строить уже около 6 млн кв. м. 2032 год — окончание этого проекта должно быть», — сказал глава города, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, житель района Свиблово в Москве обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. Ответчиком по делу выступает мэрия Москвы, включившая его дом в программу реновации.

Истец Александр Эйсман указал в жалобе, что власти нарушили право на уважение собственности, гарантированное Европейской конвенцией о защите прав человека. Ранее мужчина пытался оспорить включение дома в реновацию в Останкинском суде и Мосгорсуде, но получил отказ.

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