Собянин заявил о средней зарплате учителей в 114 тысяч рублей
Средняя заработная плата учителей московских школ в первой половине 2019 года составила 114 тысяч рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тыс. рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей», — приводит слова градоначальника ТАСС.
При какой нагрузке учителя получают такие зарплаты Собянин, впрочем, не уточнил.
Ранее учителей обязали уважать детей и не травмировать их психику.
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