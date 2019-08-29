Собянин заявил о средней зарплате учителей в 114 тысяч рублей

Средняя заработная плата учителей московских школ в первой половине 2019 года составила 114 тысяч рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тыс. рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей», — приводит слова градоначальника ТАСС.

При какой нагрузке учителя получают такие зарплаты Собянин, впрочем, не уточнил.

Ранее учителей обязали уважать детей и не травмировать их психику.