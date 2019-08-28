Учителей обязали уважать детей и не травмировать их психику

Министерство просвещения составило кодекс профессиональной этики для учителей. Соответствующий документ уже направили в регионы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, кодекс основан на уважении чести и достоинства учеников, вежливости, внимательности, доброжелательности и тактичности, терпимости к обычаям, традициям и культурным особенностям, а также об отсутствии дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, веры, убеждений и так далее.

Отдельным подпунктом в документе прописана рекомендация воздержаться от публикаций в интернете «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», а также сведения которые могут «нанести вред чести, достоинству и деловой репутации» педагога или школы.

Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда выяснили, что учитель средней школы и бухгалтер являются сейчас самыми невостребованными профессиями в России.