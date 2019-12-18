Собянин о вывозе мусора в регионы: «Чего вы хотите от меня-то?»

Столичный мэр Сергей Собянин отреагировал на претензии о вывозе бытовых отходов из Москвы в другие регионы. Соответствующий вопрос градоначальнику во время отчета мэра в Мосгордуме задал депутат от «Справедливой России» Александр Соловьев.

«Коллеги, давайте ничего не будем вывозить и сжигать ничего не будем. Давайте оставим. Если вы мне дадите адресок двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор», – сказал мэр.

Собянин предложил подождать еще месяц, дав указание ГБУ «Жилищник» не вывозить мусор с этого двора. А после этого снова узнать мнение тех москвичей, кто жаловался на загрязнение отходами из Москвы территорий других регионов.

Мэр подчеркнул, что Москва уже перешла на раздельный сбор мусора, все районы оборудуют специальными контейнерами, но рассортировать более 25% отходов все равно не получится.

«Но если вы специалисты и знаете, что нельзя более 25% отделить, чего вы хотите от меня-то? Мне сложно понять что-то в этой парадигме интересной. Делаю это – нельзя, так – нельзя, а как можно? Скажите, как можно, мы будем делать», – заявил он.

Как напоминают «Ведомости», согласно представленной в ноябре новой схеме обращения с отходами Москва произведет в 2019 году до 8 ммиллионов тонн коммунальных отходов. При этом, помимо них еще есть строительные и производственные отходы, а также отходы, образующиеся на водоканалах. Это еще порядка 4 миллионов тонн в год.

При этом, скандально известного проекта по вывозу мусора в Архангельскую область на станцию Шиес в схеме нет. Строительство там якобы было приостановлено из-за протестов местных жителей и экологов.

Однако в проекте для вывоза неутилизированного столичного мусора указаны Калужская область (экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирская область (Александровский район) и Тульская (около Дубны) область.

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