ЧОПовцы устроили провокацию на полигоне Шиес
На посту «Костер» на полигоне Шиес, где планируется строить мусорный полигон, сотрудники ЧОП избили троих эковолонтеров.
Примечательно, что на момент возникновения конфликта, следователи уже направлялись к месту происшествия.
Это может означать намеренную провокацию противников строительства мусоросжигательного завода с целью завести на них уголовные дела, сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа».
На станции Шиес около года идут акции протеста против строительства мусорного полигона, куда планируют вывозить мусор из Москвы. Предполагается, что свалка займет территорию в 300 гектаров.
Ранее экоактивисты из Архангельска доставили в администрацию президента Путина подписи противников строительства мусоросжигательного завода.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!