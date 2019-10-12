ЧОПовцы устроили провокацию на полигоне Шиес

ЧОПовцы устроили провокацию на полигоне Шиес

Фото: newtimes

На посту «Костер» на полигоне Шиес, где планируется строить мусорный полигон, сотрудники ЧОП избили троих эковолонтеров.

Примечательно, что на момент возникновения конфликта, следователи уже направлялись к месту происшествия.

Это может означать намеренную провокацию противников строительства мусоросжигательного завода с целью завести на них уголовные дела, сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа».

На станции Шиес около года идут акции протеста против строительства мусорного полигона, куда планируют вывозить мусор из Москвы. Предполагается, что свалка займет территорию в 300 гектаров.

Ранее экоактивисты из Архангельска доставили в администрацию президента Путина подписи противников строительства мусоросжигательного завода.

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