Соболь анонсировала акцию протеста 31 августа

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заявила о проведении шествия в центре Москвы 31 августа. Власти Москвы не согласовывали эту акцию.

По информации «Радио Свобода», организаторы мероприятия заявляют, что хотят поддержать независимых кандидатов и арестованных по делу о «массовых беспорядках». Акция начнется в 14:00 у памятника Грибоедову на Чистых прудах.

Ранее столичная мэрия отказалась согласовать шествие оппозиции по Тверской улице 31 августа. Протестные акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля.