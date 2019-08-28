Соболь анонсировала акцию протеста 31 августа
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заявила о проведении шествия в центре Москвы 31 августа. Власти Москвы не согласовывали эту акцию.
По информации «Радио Свобода», организаторы мероприятия заявляют, что хотят поддержать независимых кандидатов и арестованных по делу о «массовых беспорядках». Акция начнется в 14:00 у памятника Грибоедову на Чистых прудах.
Ранее столичная мэрия отказалась согласовать шествие оппозиции по Тверской улице 31 августа. Протестные акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля.
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