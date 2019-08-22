Столичная мэрия отказала оппозиции в шествии 31 августа

Власти Москвы отказались согласовать шествие оппозиции по Тверской улице 31 августа.

Основными требованиями активистов по-прежнему остаются допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение дела о «массовых беспорядках».

«Причём мы предлагали два варианта, второй — всем известный типовой маршрут по бульварам до просп.Сахарова. Он вообще обойдён молчанием», — приводит слова одного из незарегистрированных кандидатов Елены Русаковой «Интерфакс».

Ранее мэрия не согласовала протестные акции на 24 и 25 августа. Напомним, протестные акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля.

На последнем митинге 10 августа по данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собралось 50 тысяч участников. По подсчетам МВД, на проспект вышло 20 тысяч человек. После завершения акции в центре Москвы были задержаны 256 человек.

Также массовые акции протеста проходили 14, 20 и 27 июля, и 3 августа. Только две из них были согласованы московскими властями.