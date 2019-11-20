Собчак возглавила рейтинг самых доходных блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг блогеров, которые успешно зарабатывают на рекламе в российском сегменте Instagram.

Больше всех на рекламе зарабатывает телеведущая Ксения Собчак — ее доход оценивается в $1,6 млн. Она размещает в своем аккаунте по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. В ее профиле можно нередко увидеть отметки брендов одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga.

На втором месте — также телеведущая Регина Тодоренко, сотрудничающая с косметическими брендами, производителями одежды и товаров для детей она зарабатывает $860 тыс.

Замыкает тройку лидеров телеведущая и певица Ольга Бузова. Ее доход примерно такой же как у Тодоренко.

Среди мужчин можно выделить бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, он занимает 7-е место. Спортсмен зарабатывает $570 тыс, пишет «ТАСС».

Ранее журнал Forbes представил рейтинг 25 самых богатых женщин России. На протяжении семи лет его возглавляет экс-жена мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель девелоперской компании «Интеко» Елена Батурина.

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