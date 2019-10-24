Forbes составил рейтинг самых богатых российских женщин

Журнал Forbes представил рейтинг 25 самых богатых женщин России. На протяжении семи лет его возглавляет экс-жена мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель девелоперской компании «Интеко» Елена Батурина.

Ее активы оцениваются в 1,2 млрд долларов, уточняет РБК.

На втором месте – гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние - 1 млрд долларов.

Третья строчка досталась Татьяне Ковальчук – жене основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Ее активы оценили в 600 млн долларов.

В пятерку вошли Елена Рыболовлева – экс-жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева, а также Ольга Белявцева – акционер компании «Прогресс», которая выпускает продукты брендов «Фрутоняня» и «Липецкий бювет».

Оценка состояния участниц рейтинга складывалась из принадлежащих им активов, включая акции компаний, недвижимость и другое.