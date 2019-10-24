Forbes составил рейтинг самых богатых российских женщин

Forbes составил рейтинг самых богатых российских женщин

pixabay.com

Журнал Forbes представил рейтинг 25 самых богатых женщин России. На протяжении семи лет его возглавляет экс-жена мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель девелоперской компании «Интеко» Елена Батурина.

Ее активы оцениваются в 1,2 млрд долларов, уточняет РБК.

На втором месте – гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние - 1 млрд долларов.

Третья строчка досталась Татьяне Ковальчук – жене основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Ее активы оценили в 600 млн долларов.

В пятерку вошли Елена Рыболовлева – экс-жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева, а также Ольга Белявцева – акционер компании «Прогресс», которая выпускает продукты брендов «Фрутоняня» и «Липецкий бювет».

Оценка состояния участниц рейтинга складывалась из принадлежащих им активов, включая акции компаний, недвижимость и другое.

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