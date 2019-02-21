В России появилась вторая женщина-миллиардер

Единственной женщиной-миллиардером в России считалась жена бывшего мэра Москвы Елена Батурина. Теперь у нее появилась конкурент – владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Бакальчук впервые попала в список самых богатых людей России год назад. Тогда ее состояние составляло 600 млн долларов, пишет Forbes.

Стоимость Wildberries в 2019 году составила более чем 1 млрд долларов. Оценка его стоимости была сделана на основе данных об объеме продаж и прибыли.

Бакальчук основала бизнес вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Первоначально супруги продавали одежду по немецким каталогам Otto и Quelle. Позже Wildberries стал торговать бытовой техникой, косметикой, детскими товарами. Выручка компании в 2018 году составила 1,7 млрд долларов.