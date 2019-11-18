США снова вмешались в дела иностранного государства

Вашингтон вновь не смог остаться в стороне и не вмешаться в дела другого государства.

Так в Штатах заявили о том, что поддерживают протесты в Иране. Более того, там осуждают применение силы против митингующих. Об этом заявили в Белом доме.

По словам пресс-секретаря Белого дома, иранский народ протестует против режима, который по-хорошему и должен был возглавлять эти митинги, а не применять силу против народа.

В Иране проходят шествия из-за повышения цен на бензин. По итогам акций, погиб один человек, напоминает «РИА Новости».

В Тегеране в свою очередь встречно обвиняют Вашингтон - в кибератаках на свои ядерные объекты.

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