США снова вмешались в дела иностранного государства
Вашингтон вновь не смог остаться в стороне и не вмешаться в дела другого государства.
Так в Штатах заявили о том, что поддерживают протесты в Иране. Более того, там осуждают применение силы против митингующих. Об этом заявили в Белом доме.
По словам пресс-секретаря Белого дома, иранский народ протестует против режима, который по-хорошему и должен был возглавлять эти митинги, а не применять силу против народа.
В Иране проходят шествия из-за повышения цен на бензин. По итогам акций, погиб один человек, напоминает «РИА Новости».
В Тегеране в свою очередь встречно обвиняют Вашингтон - в кибератаках на свои ядерные объекты.
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