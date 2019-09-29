Иран винит США в начале кибервойны

Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил США в том, что они поставили под угрозу миллионы жизней своими кибератаками против иранских ядерных объектов.

«Идет кибервойна. США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей», — заявил глава ведомства.

Зариф убежден, что Иран втянут в кибервойну, однако «любую войну, которую развязали США, они же не смогут закончить», передает «Интерфакс».

Кроме этого глава МИД отверг все обвинения американской стороны о намерении Ирана вмешаться в выборы в США в 2020 году.

StuxNet - вирусная программа, нацеленная на компьютеры с операционной системой Microsoft Windows. Существует предположение, что StuxNet является специализированной разработкой спецслужб Израиля и США, направленной против ядерного проекта Ирана. Так, в 2010 году с помощью компьютерного вируса StuxNet были остановлены иранские центрифуги по обогащению уранового топлива.