Сноудену продлят вид на жительство в России

Экс-сотруднику ЦРУ и АНБ Эдварду Сноудену должны продлить вид на жительство в России. Для отказа нет оснований.

По словам адвоката американца, «кому-то выгодно спекулировать то, что он высказывает мнение своё по работе должностных лиц, государственной власти. Мы живем в свободной стране, поэтому любой человек имеет право высказывать своё мнение».

Вид на жительство у Эдварда Сноудена истекает уже в 2020 году, напоминает «ТАСС».

Получив убежище в России, Эдвард Сноуден заявил, что недоволен политикой властей. Он считает, что, оказавшись в России, он «попал в ловушку».

По его словам, он всегда выступал с критикой российского правительства. Но он не может покинуть нашу страну, ведь сейчас главная проблема для Сноудена - аннулированный Соединенными Штатами паспорт.