Суд смягчил приговор участнику беспорядков в Москве

Участник несогласованной акции в Москве Иван Подкопаев проведет в колонии два года вместо ранее назначенных трех лет. Такое наказание он получил за то, что распылил баллончик в полицейских 27 июля во время массовых беспорядков.

Суд признал смягчающим обстоятельством возмещение ущерба потерпевшим полицейским за причиненный вред и смягчил назначенное ранее наказание до двух лет колонии общего режима.

Во время рассмотрения апелляции Подкопаев отказался от своего прежнего адвоката и заявил, что не согласен с предъявленным обвинением. Он также заявил, что не расценивает свои действия как уголовное преступление и просит оправдания.

Прокурор, в свою очередь, просил оставить приговор суда первой инстанции без изменений, пишет «ТАСС».

Напомним, акция состоялась днем 27 июля у мэрии Москвы. Она не была согласована с властями. Полиция оцепила Тверскую улицу и выдавливала людей в переулки от мэрии. В МВД сообщали о 1074 задержанных участниках митинга.