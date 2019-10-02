«Армения» отсудила у оппозиции 241 тысячу рублей

Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск ресторана «Армения» на Тверском бульваре к организаторам несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы. Истец был вынужден закрыть заведение в тот день.

Ответчиками по иску являются Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Георгий Албуров и Любовь Соболь.

Как следует из искового заявления, акция 27 июля проходила рядом с помещением, которое занимает ресторан, с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям истец был вынужден закрыть заведение.

Ущерб, в виде упущенной выгоды был оценен истцом в 551 847 рублей. Суд эти требования удовлетворил частично, пишет РБК.

Напомним, акция состоялась днем 27 июля у мэрии Москвы. Она не была согласована с властями. Полиция оцепила Тверскую улицу и выдавливала людей в переулки от мэрии. В МВД сообщали о 1074 задержанных участниках митинга.