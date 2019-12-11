Сметане и молоку дадут другие названия из-за лишнего компонента

Российские производители предложил переименовать молокосодержащие продукты, имеющие в составе растительные жиры. На упаковках сметаны, йогурта и молока хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток».

Молокосодержащую продукцию в России предлагают вывести из-под действия техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это обеспечит иное регулирование обращения товаров, а также их переименование. Сейчас техрегламент разрешает заменить до 50% жировой базы и использовать пальмовое, кокосовое и другие масла.

Как рассказал «Известиям» глава технического комитета при Росстандарте Аркадий Пономарёв, густые продукты на основе молока с добавлением жиров могут назвать кремом, пастой, соусом, десертом, а жидкие — коктейлем или напитком. Это даст четкое понимание, где натуральный продукт, а где нет, пояснил он.

Если в России одобрят предложение бизнеса, то страна выступит с инициативой на уровне ЕАЭС.

Ранее в России решили отдельно ставить в магазинах натуральные молочные продукты и те, которые изготовлены с добавлением растительных жиров.

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