Магазины обязали не ставить рядом молоко и его заменители

С середины 2019 года на полках российских магазинов натуральные молочные продукты обяжут размещать отдельно от изготовленных с использованием растительных жиров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новые правила торговли вступят в силу с середины 2019 года. Согласно требованиям, на молочной продукции должны содержаться указания о том, что в ней отсутствуют заменители молочного жира, пишет ТАСС.

По мнению председателя правительства, информация необходима для покупателей – он имеет право знать, что приобретает. Новые правила выкладки помогут сельхозпроизводителям привлечь внимание потребителей к натуральной продукции, считает Медведев.

В 2018 году была проведена масштабная проверка рынка молочной продукции. Оказалось, что растительные жиры используют 14% производителей, для молока эта цифра не превысила 12%, для творога – 2%. В декабре прошлого года аналитики оценили потери бюджета из-за фальсификата – они составляют 10 млрд рублей в год.