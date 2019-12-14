Камера глубины позволила потрогать дополненную реальность

Разработчики из США и Китая создали систему дополненной реальности на базе смартфона, позволяющую пользователю взаимодействовать с виртуальными объектами напрямую при помощи рук, а не сенсорного экрана.

Разработка была представлена на конференции UIST 2019, пишет N+1.

Как передает издание, инженеры под руководством Джеффа Хуана из Университета Брауна дополнили смартфон камерой глубины, что позволило отслеживать движения рук и использовать их для взаимодействия с виртуальными объектами.

Алгоритм, способный достаточно точно отслеживать движения руки для смартфонов был создан только недавно, поэтому разработчики воспользовались отдельным устройством Leap Motion. Оно состоит из двух камер и трех инфракрасных светодиодов, благодаря которым устройство с высокой точностью отслеживает движения пальцев рук.

Авторы проверили работу системы на двух задачах: манипуляция бытовыми объектами и строительство небольшого дома. Исследование на 12 добровольцах показало, что новая система позволяет пользователям более комфортно и эффективно взаимодействовать с виртуальными объектами по сравнению с использованием только сенсорного экрана.

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