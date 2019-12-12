Детский волос оказался прочнее волоса капибары

Физики изучили волосы людей, слонов, капибар* и других млекопитающих и доказали, что толщина волоса — не показатель его силы. Вопреки ожиданиям ученых, человеческий волос оказался прочнее волоса капибары, а самым прочным оказался волос ребенка, говорят авторы работы в журнале Matter.

Исследование проводила группа ученых во главе с Вэнь Яном из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Физики измерили предел прочности волоса 13 различных млекопитающих, разорвав их, а затем изучив место разрыва каждого волоса по фотографиям, сделанным сканирующим электронным микроскопом.

Ученые обнаружили четкую связь между диаметром волоса и его силой: чем толще волос, тем меньше предел его прочности.

Теперь новые механические свойства волоса в зависимости от его диаметра, по словам авторов работы, помогут ученым в области создания прочного синтетического материала со схожей волосяной структурой.

*Капибара — это полуводное травоядное млекопитающее из семейства водосвинковых, один из двух ныне существующих видов рода водосвинки. Капибара — самый крупный среди современных грызунов.

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