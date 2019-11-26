Случайный запуск ракеты стоил двум военным 31 млн рублей

Двух военнослужащих обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 млн рублей за случайный пуск высокоточной ракеты X-29ТД ракеты в Крыму.

Ранее оба военных техника были признаны виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих. Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим о взыскании ущерба, причиненного их действиями государству. Общие потери были оценены в 46 млн рублей.

Инцидент произошел в октябре 2017 года в ангаре на аэродроме в Саках. Техники проверяли одну из ракет и нарушили регламент работ, из-за чего у нее запустился двигатель. Ракета длинной более четырех метров и весом 700 килограммов не взорвалась, но снесла ворота, часть стены ангара и уничтожила по пути аппаратуру, пишет «РИА Новости».

В городе Кяхта в Бурятии минувшей ночью военнослужащий подорвал гранату РГД-5. В результате взрыва пострадали два человека. Инцидент случился в доме офицерского состава. Военнослужащий решился на такой шаг, поссорившись со своей супругой.

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