На МКС сломался туалет в американском сегменте

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) вышли из строя все туалеты. Это привело к тому, что астронавтам приходится пользоваться «памперсами».

По словам сотрудника пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Белкина, сегодня ночью на американском сегменте МКС вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство. В настоящее время идет ремонт, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что на МКС находятся туалеты, которые были сделаны в России, они расположены в российском модуле «Звезда» в исправном состоянии.

Ранее сообщалось, что NASA планирует купить дополнительные места на российском космическом корабле «Союз», чтобы доставить астронавтов на Международную космическую станцию.

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