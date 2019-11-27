На МКС сломался туалет в американском сегменте
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) вышли из строя все туалеты. Это привело к тому, что астронавтам приходится пользоваться «памперсами».
По словам сотрудника пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Белкина, сегодня ночью на американском сегменте МКС вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство. В настоящее время идет ремонт, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что на МКС находятся туалеты, которые были сделаны в России, они расположены в российском модуле «Звезда» в исправном состоянии.
Ранее сообщалось, что NASA планирует купить дополнительные места на российском космическом корабле «Союз», чтобы доставить астронавтов на Международную космическую станцию.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!