Следы «лубянского стрелка» привели к украинским националистам

Следы «лубянского стрелка» привели к украинским националистам

Фото: Русская планета

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружила связь Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле здания ведомства на Лубянке, с «Этническим национальным объединением» (ЭНО). Оно базируется на Украине и имеет отделения в России.

Связь удалось установить после того, как сотрудники ФСБ вскрыли удаленные аккаунты Манюрова в соцсетях. Он мог быть связан с московской ячейкой ЭНО.

В самой организации заявили «Фонтанке», что не знают Манюрова, так как данные участников, включая имена, им не известны. В ЭНО с уверенностью сказали, что «не организовывали и не планировали» теракт.

Напомним, стрельба на Лубянке произошла 19 декабря. При нападении погибли два сотрудника ведомства, еще пять пострадали. Мать стрелка рассказала, что в последнее время сын общался по телефону с арабами.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!