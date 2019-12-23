Следы «лубянского стрелка» привели к украинским националистам

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружила связь Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле здания ведомства на Лубянке, с «Этническим национальным объединением» (ЭНО). Оно базируется на Украине и имеет отделения в России.

Связь удалось установить после того, как сотрудники ФСБ вскрыли удаленные аккаунты Манюрова в соцсетях. Он мог быть связан с московской ячейкой ЭНО.

В самой организации заявили «Фонтанке», что не знают Манюрова, так как данные участников, включая имена, им не известны. В ЭНО с уверенностью сказали, что «не организовывали и не планировали» теракт.

Напомним, стрельба на Лубянке произошла 19 декабря. При нападении погибли два сотрудника ведомства, еще пять пострадали. Мать стрелка рассказала, что в последнее время сын общался по телефону с арабами.

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