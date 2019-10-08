Следствие выяснило точную причину гибели актера Марьянова

Закончено расследование дела против директора реабилитационного центра «Феникс», где в 2017 году скончался актер Дмитрий Марьянов. Следователи обнародовали причину его смерти.

Результаты расследования опубликованы Главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области. Установлено, что актер, находившийся в центре реабилитации с 6 по 15 октября, неоднократно жаловался директору на плохое самочувствие, но женщина не реагировала.

В заключении говорится, что обвиняемая воспрепятствовала направлению актера в больницу, а средств связи у него не было. В результате, несмотря на запрет, скорую вызвал один из пациентов центра. Медики привезли Марьянова в больницу, где констатировали смерть.

Директор центра знала о наличии у актера тяжелого заболевания и то, что в учреждении нет медперсонала для помощи ему. При этом женщина давала указание вводить Марьянову галоперидол и феназепам, купленные у «неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности».

Судмедэксперт считает, что актера можно было спасти, если бы его направили в больницу после первых жалоб.

Результаты расследования переданы в прокуратуру, говорится на сайте СК. Она утвердит обвинительное заключение.

Уголовное дело открыли спустя сутки после смерти актера. В ноябре 2018 года женщине предъявили обвинение по статье о незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, повлекшем по неосторожности смерть человека. Наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.