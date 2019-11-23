Следователь в Сочи свела счеты с жизнью

В Сочи 23-летняя сотрудница Хостинского отдела полиции покончила с собой. Год назад она закончила университет МВД, недавно начала заступать на суточные дежурства.

Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» пишет, что следователь регулярно проводила время в компании коллег, но последнее время стала держаться отстранено и замкнуто.

Не исключен конфликт на службе. Предсмертной записки она не оставила.

Ранее выяснилось, что в призывной комиссии знали о склонности к суициду у 19-летнего студента Даниила Засорина, который устроил стрельбу в колледже, но не предупредили о ней учебное заведение.

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