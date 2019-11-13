СБУ следит за украинскими депутатами

Представители украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» обвинили Службу безопасности страны в организации незаконной слежки за своими депутатами.

Ранее об этом говорил украинский журналист Андрей Павловский. Он отметил, что имеет подтверждающие документы.

«Партия требует от директора ГБР [государственное бюро расследований] возбудить уголовное дело по опубликованной в СМИ информации о том, что департамент СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и депутатах от «Оппозиционной платформы – За жизнь», которые не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности», - говорится в заявлении «Оппозиционной платформы».

Как отмечают в партии, оперативно-розыскные действия в отношении народных избранников являются незаконными. Это возможно только после голосования за это в Верховной раде, сообщает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи. Он пообещал распрощаться с депутатами, подозрения по которым оправдаются.

Офис президента Украины Владимира Зеленского заподозрил 11 депутатов от фракции «Слуга народа» в получении взяток по 30 тысяч долларов за голосование против антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета.

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