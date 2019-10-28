Скворцова рассказала о шансах на разрешение эвтаназии в России

Вопрос о введении эвтаназии в России должен решаться на референдуме, но даже сроков его рассмотрения пока не назначено. Об этом сказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Отвечая на вопрос о возможности введения эвтаназии, министр отметила сложность этой темы. Скворцова напомнила, что есть другие способы избавить человека от страданий. В частности, она напомнила о сильнодействующих наркотических препаратах, которые не зарегистрированы, но ввозятся в страну для оказания паллиативной помощи.

Как будет решаться в России вопрос об эвтаназии, Скорцова не решилась сказать. По ее мнению, выбор должны сделать россияне. Министр отметила, что в ряде стран – Нидерландах, Люксембурге, США – злоупотребляют этим правом, имея в виду убийства людей посредством эвтаназии, пишет РБК.

Напомним, эвтаназия предполагает умерщвление человека, страдающего неизлечимой болезнью. В России данная процедура запрещена статьей 45 закона «Об основах охраны здоровья граждан».