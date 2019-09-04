Чтобы не тратиться на лечение россиян их могут начать наказывать

Ввести ответственность россиян на законодательном уровне предложил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По мнению депутата, изменения в федеральном законодательстве станут отличной мотивацией для занятий спортом.

С такой инициативой Кожемяко выступил на заседании Госсовета в рамках Восточного экономического форума, уточняет «Политэксперт».

Губернатор отметил, что большинство россиян игнорируют здоровый образ жизни и безответственно подходят к этому вопросу. А профилактика заболеваний, уверен он, снизит затраты на лечение, уменьшит смертность и поможет избежать инвалидности.

Ранее, Минздрав прислушался к сотням матерей неизлечимо больных детей и закупил жизненно необходимый им «Фризиум».