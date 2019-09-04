Минздрав закупил жизненно необходимый «Фризиум»

Около 10 тысяч незарегистрированного в России психотропного препарата «Фризиум» закупил Московский эндокринный завод. В нем нуждаются несколько тысяч россиян, страдающих эпилепсией.

«Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки», — сообщила РИА «Новости» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Ранее женщины, у которых есть неизлечимо больные дети, отправили письмо президенту Путину с просьбой решить, наконец, проблему с запрещенными препаратами, необходимыми для этих семей.

16 августа в Москве задержали женщину, заказавшему своему больному ребенку «Фризиум». Когда мать пришла на почту, чтобы получить посылку, ее задержали сотрудники по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы.

Женщину допрашивали пять часов, посылку конфисковали. В доме задержанной провели обыски, изъяли системный блок от компьютера. В отношении нее возбудили уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ. Однако позднее дело, все таки, закрыли.