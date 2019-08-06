Скоропостижно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась на отдыхе в Италии. Об этом сообщили источники, близкие к семье.
Два дня назад 61-летнюю Вербер госпитализировали в больницу в итальянском городе Форте-дей-Марми. Спустя день она умерла от инфаркта, пишут «Известия».
По некоторым данным, причиной смерти могла стать продолжительная болезнь, которая спровоцировала отказ всех органов.
Алла Вербер считается одной из самых успешных бизнес-леди в России. Она закупала товары для престижных магазинов и формировала новые коллекции. С ней были знакомы многие звезды шоу-бизнеса. У Вербер остались дочь, внучка и мама.
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