Ушёл из жизни автор хита «Снег кружится» Сергей Берёзин

Автор популярных советских хитов Сергей Берёзин скончался в Москве на 82-м году жизни. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора вокально-инструментального ансамбля «Пламя» Гелена Дорфман.

Сергей Берёзин родился в столице 31 октября 1937 года. Впервые появился на эстраде в качестве аккомпаниатора Марка Бернеса. С 1973 по 1975 год участвовал в группе Юрия Маликова «Самоцветы», покинув этот коллектив, он основал свой — «Пламя», художественным руководителем которого был до конца жизни. Также во время перестройки Берёзин основал группу «Нескучный сад».

Сергей Берёзин прославился на эстраде творческим дуэтом с поэтом-песенником Ларисой Рубальской. Он писал песни для Анне Вески, Льва Лещенко, Николая Караченцова, Ирины Уваровой, Михаила Шуфутинского, Ольги Зарубиной, Екатерины Семёновой, Иосифа Кобзона, Филиппа Киркорова, Валентины Толкуновой, Александра Серова и других артистов. Он создал такие хиты как «Снег кружится», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Давайте, Люся, потанцуем» и другие.

О месте прощания и похорон музыканта будет сообщено дополнительно.