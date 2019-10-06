После продолжительной болезни скончался вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин. 4 октября ему исполнился 61 год.

«Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», —сообщил РИА «Новости» председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

В Совфеде Бушмин курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока. В 1998-2001 годах занимал должность заместителя министра финансов.

Несколькими днями ранее в возрасте 80 лет скончался чешский певец Карел Готт.