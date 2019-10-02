От лейкемии умер «король чешской поп-музыки» Карел Готт

В возрасте 80 лет скончался чешский певец Карел Готт. Он десятки раз бывал в России и исполнил немало песен и романсов на русском языке.

О смерти музыканта сообщила продюсер Анета Штолцова. Готта не стало 1 октября ближе к полуночи, передает «ПолитЭксперт».

Артист сильно болел и последние годы боролся с лейкозом.

Первый альбом Готта вышел в 1965 году. Всего их было более 200. Готт записал свыше 2 тыс. песен, снялся в 30 художественных фильмах. В конце 2013 года он приехал в Россию и выступил для «Новогодней ночи» на Первом канале. Музыканта называли «чешским соловьем» и «королем чешской поп-музыки».