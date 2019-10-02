Умер создатель музыки к «Мимино» Гия Канчели
Скончался композитор, народный артист СССР Гия Канчели. Он известен как автор музыки к фильмам «Кавказский пленник», «Мимино», «Кин-дза-дза!».
В последнее время он сильно болел, лечился в Тбилиси и Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии, пишет ТАСС. Композитору было 84 года.
Канчели писал музыку к фильмам и спектаклям. Среди его работ такие картины, как «Не горюй!», «Кавказский пленник», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Житие Дон Кихота и Санчо». В 1988 году композитор получил звание народного артиста СССР.
В мае в возрасте 85 лет скончался композитор Евгений Крылатов. Он написал музыку к «Крылатым качелям», «Прекрасному далеко».
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