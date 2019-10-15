Сколько Россия потеряла и спасла на отказе от доллара

Россия потеряла от дедолларизации за 2019 год почти 8 млрд долларов. Эксперты говорят, что страна, наоборот, спасла от «заморозки» 160 млрд.

Из-за сокращения доли доллара в структуре валютных резервов Россия недополучила 7,7 млрд в американской валюте. Это произошло в том числе потому, что Банк России «упустил» укрепление доллара на 6,5%.

Эксперт финансового рынка Антон Шабанов сказал ФБА «Экономика сегодня», что оценка агентства Bloomberg некорректна. Решение вывести активы из США политически мотивировано – российские средства могли заморозить на фоне санкций.

С 176,3 млрд долларов в 2010 году Россия оставила в госдолге только 10 млрд. Часть потерь компенсировали за счет запасов золота, напомнил эксперт.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Алексей Заботкин сказал, что нельзя полностью исключать доллар из золотовалютных резервов России, так как это несет в себе существенные риски.