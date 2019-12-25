Сколько потратят на «ёлку» для Шойгу и карты «Л'Этуаль» военным

Сотрудникам структур Минобороны РФ подарят на Новый год красную икру, сертификаты «Л'Этуаль», а также карты «Ленты» и «Перекрестка». Всего на подарки и празднование израсходуют 32,7 млн рублей.

Это следует из открытых данных о новогодних закупках ведомства. Основные траты (26,2 млн рублей) приходятся на Москву. 7 млн рублей потратят на новогодние ели, 4,8 млн рублей — на «ёлку» с участием министра обороны с подарками, еще 400 тыс. рублей — на икру сотрудникам одного института Минобороны, более 3,5 млн рублей — на карты «Перекресток».

Военные в Хабаровском крае получат сертификаты сети «Л'Этуаль». Их общая стоимость составляет 900 тыс. рублей. В Иркутской области и в Санкт-Петербурге подарят карты «Ленты», пишет РБК.

Ранее в Кремль доставили главную новогоднюю ель. 90-летнее дерево срубили в Можайском городском округе Подмосковья.

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