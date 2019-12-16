Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль

Главную новогоднюю ель России доставили в Московский Кремль.

Автопоезд традиционно въехал в Кремль через Спасские ворота. Дерево установят на Соборной площади.

Елку, которой 90 лет, срубили в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе Подмосковья. В высоту оно 27 метров, диаметр ствола — 70 сантиметров, размах ветвей у основания — 6 метров.

23 декабря елку украсят в стиле народных промыслов, сообщает РИА Новости.

Тем временем, в МЧС составили правила выбора искусственной елки.

Специалисты советуют обращать внимание на информацию на упаковке и покупать те новогодние деревья, которые имеют противопожарную пропитку - информация о ней содержится на упаковке.

Отмечается, что елки не рекомендуется ставить у выхода из помещения, иначе в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду. Также запрещено устанавливать елку около батарей и обогревательных приборов, не держать рядом с ней горящих свечек и бенгальских огней. Также елка должна быть хорошо закреплена, сообщает ТАСС.

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