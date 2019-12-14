Склонявших кота к доставке наркотиков посадили надолго

В Тульской области суд приговорил к крупным срокам лишения свободы троих фигурантов дела о «коте-наркокурьере». Мужчины пытались передать наркотики в колонию в ошейнике пушистого.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента региона, заключенный ИК№ 6 Эдуард Долгинцев, придумавший схему доставки наркотиков, получил 14 лет и 10 месяцев колонии, его сообщники Жаворонков и Санкин приговорены к 17 и 13,5 годам соответственно.

Следователи установили, что кот должен был в ошейнике через лаз проносить запрещенные вещества в колонию. Эту идею Долгинцев, отбывающий наказание в ИК № 6, предложил своему знакомому Жаворонкову, а тот подыскал еще одного соучастника — Санкина, который должен был предоставить свою машину для доставки кота.

Реализовать план не удалось, поскольку в момент передачи наркотиков мужчин задержали. Они будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для наркозависимых за уклонение от принудительного лечения. Если эту инициативу одобрят, страдающим наркоманией грозят сроки от 4 до 6 лет.

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