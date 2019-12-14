Наркозависимых хотят кидать в тюрьмы и «переламывать»

Депутат Госдумы Олег Нилов готовит поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают уголовную ответственность для наркозависимых за уклонение от принудительного лечения. Если эту инициативу одобрят, страдающим наркоманией грозят сроки от 4 до 6 лет.

Сейчас, согласно законодательству, суд может направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в закрытый лицензированный реабилитационный центр. Но есть те, кто уклоняется от исполнения возложенной судом обязанности. Для этой категории граждан Нилов и предлагает ввести уголовную ответственность.

«Это должны быть специальные места лишения свободы, только для наркоманов, где данные лица параллельно отбыванию срока будут в жестких условиях проходить так называемое переламывание», — цитирует депутата RT.

По его мнению, данная мера призвана решить две основные проблемы: «изолировать опасного для общества гражданина» и дать шанс наркоману спасти свою жизнь.

Ранее в Госдуме выступили за ужесточение наказания за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети. Речь идёт о 25 лет лишения свободы.

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