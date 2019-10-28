Скандинавия с воздуха проконтролирует Россию
Сегодня военные Швеции, Дании и Норвегии проведут наблюдательные полеты над территорией России. А ВС РФ пролетят над Латвией.
Эти полеты пройдут в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
Это будет совместная миссия скандинавских стран. Она пройдет с 28 октября по 1 ноября. Исследовать территорию России иностранные военные будут на самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.
Как отмечают сами военные, подобные полеты необходимы для укрепления доверия между странами, пишет «Красная Звезда».
Россия также проводит военные учебные действия на земле. На прошлой неделе в Сербию были переброшены зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов «Панцирь-С» ВС России. Техника впервые принимает участие в учениях на территории зарубежного государства.
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