Скандинавия с воздуха проконтролирует Россию

Сегодня военные Швеции, Дании и Норвегии проведут наблюдательные полеты над территорией России. А ВС РФ пролетят над Латвией.

Эти полеты пройдут в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

Это будет совместная миссия скандинавских стран. Она пройдет с 28 октября по 1 ноября. Исследовать территорию России иностранные военные будут на самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.

Как отмечают сами военные, подобные полеты необходимы для укрепления доверия между странами, пишет «Красная Звезда».

Россия также проводит военные учебные действия на земле. На прошлой неделе в Сербию были переброшены зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов «Панцирь-С» ВС России. Техника впервые принимает участие в учениях на территории зарубежного государства.