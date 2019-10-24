Дивизион С-400 и «Панцирь-С» переброшен в Сербию
В Сербию переброшены зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов «Панцирь-С» ВС России. Техника впервые примет участие в учениях на территории зарубежного государства.
Как сообщили в Минобороны РФ, комплексы развернут на авиабазе Батайница. Они станут частью российско-сербской группировки, которая отработает противовоздушную оборону района в ходе совместных учений по ПВО «Славянский щит», пишет «Russia Today».
Подразделения ПВО России и Сербии отработают обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника.
Ранее сообщалось, что первые российские зенитные ракетные системы С-400 будут развернуты в Турецкой республике уже в декабре этого года.
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