Первые С-400 развернут в Турции уже в декабре
Первые российские зенитные ракетные системы С-400 будут развернуты в Турецкой республике уже в декабре этого года. Об этом заявил глава турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир.
По его словам, системы С-400 будут развернуты и приведены в боевую готовность, пишут Russia Today.
Обучение турецких военных специалистов обращению с ЗРС С-400 будет проходить с 1 сентября 2019 года по 2 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что Турецкая республика хочет закупить дополнительную партию зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Также Москва и Анкара обсуждают совместную работу в авиационной, космической и атомной отраслях.
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