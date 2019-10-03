Ситуацией в стране довольны только Чечня и Чукотка

В 2019 году только в двух регионах России не проходили протестные акции — на Чукотке и в Чечне.

Согласно докладу Центра социально-трудовых прав «Как протестуют россияне», в первой половине текущего года в стране прошли 863 акции протеста.

«В год в России проходит от 1200 до 1500 акций протеста, однако уже сейчас можно говорить, что к концу 2019 года в России будет насчитываться около 2000 протестов. Это связано прежде всего с летними протестами в Москве: экономические протесты, как в случае с компанией Nestle, рабочие протесты крановщиков в Казани и, конечно, протесты, связанные с выборами в Мосгордуму», — приводит слова автора доклада Анны Очкиной «Коммерсант».

Как следует из документа, чаще всего в этом году проходили акции политического и гражданского характера (130), следом идут акции связанные с трудовым протестом (47).

Из 60 политических акций 32 были связаны с поддержкой журналиста Ивана Голунова. Из 70 гражданских — 33 были демонстрацией несогласия с теми или иными действиями правоохранительных органов. В трудовых протестах большинство акций провели медработники.

Ранее «Русская планета» проанализировала протесты (аресты) в столице и рассказала, есть ли вообще шансы у гражданского общества в России.