В Сирии создана новая военная база России

Военные РФ сообщили о создании авиационной комендатуры в городе Камышлы. Российские вертолеты будут базироваться в городе, где еще недавно находилась американская база.

На базе разместят силы, которые учувствуют в патрулировании сирийско-турецкой границы. Комендатура будет обеспечивать бесперебойные полеты, сохранность вертолетов, охрану и оборону данной территории. Также на новой базе будет установлена система ПВО, пишет «ТАСС».

Ране сообщалось, что российская военная полиция начала совместное с турецкой стороной патрулирование в Сирии.

Патруль состоит из трех бронеавтомобилей «Тигр» и одного БТР. Протяженность маршрута составляет 160 километров. Он пройдет вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от нее дальше 10 километров.

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